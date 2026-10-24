Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Eminevim Ümraniyespor, sahasında Ekenler Beton Sivasspor’u konuk edecek. Orta sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da üç puan alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın maç saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor.