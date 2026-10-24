Sarıyer-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de heyecan, 12. haftasında SMS Grup Sarıyer-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ile devam ediyor.Ligin orta sıralarını ilgilendiren mücadelede tarafların tek amacı sahadan galibiyetle ayrılmak ve puan cetvelinde üst basamaklara tırmanmak. Peki SMS Grup Sarıyer-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.