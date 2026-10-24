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Sarıyer-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de heyecan, 12. haftasında SMS Grup Sarıyer-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ile devam ediyor.Ligin orta sıralarını ilgilendiren mücadelede tarafların tek amacı sahadan galibiyetle ayrılmak ve puan cetvelinde üst basamaklara tırmanmak. Peki SMS Grup Sarıyer-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Sarıyer-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Puan tablosunun orta kesiminde yer alan iki ekibin de bu karşılaşmadaki ortak hedefi, 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralara doğru tırmanışa geçmek. Merakla beklenen SMS Grup Sarıyer-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinin tarihi, başlama saati ve yayıncı kanalı ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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SARIYER-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SMS Grup Sarıyer-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı, 24 Ekim Cumartesi günü Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda sahne alacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

SARIYER-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

SMS Grup Sarıyer-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

#Fatih Karagümrük
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