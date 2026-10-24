Bandırmaspor-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Bandırmaspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yi konuk edecek. Üst sıraları hedefleyen iki takımın karşı karşıya geleceği mücadelenin yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bandırmaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK kozlarını paylaşıyor. Kendi seyircisi önünde 3 puanı hedefleyen ev sahibi ekip, bu galibiyetle puan cetvelinde üst basamaklara çıkmayı amaçlıyor. Zirvedeki rakibiyle arasında 3 puanlık fark bulunan konuk takımın ise puan kaybetmeye tahammülü yok. Futbolseverlerin merakla araştırdığı Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Tüm bu ayrıntılara haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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BANDIRMASPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, 24 Ekim Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadı'nda sahne alacak. Karşılaşma 13.30'da başlayacak.

BANDIRMASPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.