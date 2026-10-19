Trendyol 1. Lig'de TURKA Esenler Erokspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki mücadele futbolseverleri bekliyor. Peki, Erokspor-Mardinspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşmanın canlı yayın seçenekleri neler? İşte detaylar...

TURKA Esenler Erokspor-Mardin Spor karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta heyecanı TURKA Esenler Erokspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki karşılaşmayla devam edecek. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Mardin temsilcisi, deplasmandaki mücadelesini de kayıpsız geçmeyi amaçlıyor. TURKA Esenler Erokspor ise sahasında kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Peki, TURKA Esenler Erokspor-Mardinspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve öne çıkan ayrıntılar.

TURKA ESENLER EROKSPOR-MARDİNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TURKA Esenler Erokspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, TRT Kurdî ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

TRT'nin 19 Ekim tarihli yayın programında mücadeleye yer verildi.

Diğer yayın seçenekleri arasında beIN SPORTS MAX 1 ve tabii Spor 6 bulunuyor. Bu iki kanalın bilgisi maç yayın rehberlerinden alınmıştır. Özellikle beIN SPORTS alt kanalında farklı listeler bulunduğu için güncel kanal bilgisinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

TURKA ESENLER EROKSPOR-MARDİNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

TURKA Esenler Erokspor-Mardin 1969 Spor karşılaşması 19 Ekim 2026 Pazartesi saat 20.00'de oynanacak.

İki ekibin buluşmasına Esenler Erokspor Stadyumu ev sahipliği yapacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı fikstürde mücadele 11. hafta programında yer alıyor.

MARDİNSPOR SON İKİ MAÇINI KAZANDI

Mardin 1969 Spor, son haftalardaki sonuçlarıyla üst sıralardaki yerini korumayı başardı.

Konuk ekip, 9. haftada Bursaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken 10. haftada Fatih Karagümrük karşısında 1-0 galip geldi.

Bu sonuçlarla iki maçlık galibiyet serisi yakalayan Mardin temsilcisi, TURKA Esenler Erokspor deplasmanında da aynı performansı sergilemeyi hedefliyor.

TURKA ESENLER EROKSPOR SAHASINDA GALİBİYET ARIYOR

Ligde geride kalan 10 karşılaşmada bir galibiyet, altı beraberlik ve üç mağlubiyet alan TURKA Esenler Erokspor, topladığı 9 puanla 17. sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisi, son iki haftada İstanbulspor'u 1-0 yenip Manisa FK ile 1-1 berabere kalarak dört puan topladı.

TURKA Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor karşısında kazanarak lig tablosunda üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.

MARDİNSPOR KAÇINCI SIRADA? İKİ TAKIMIN SON DURUMU

19 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonunun puan cetvelinde Mardin 1969 Spor, 18 puanla beşinci sırada bulunuyor.

TURKA Esenler Erokspor ise 9 puanla 17. basamakta yer alıyor. İki takım arasındaki puan farkı dokuz olarak dikkat çekiyor.

Mardin temsilcisi karşılaşmayı kazanması halinde puanını 21'e yükseltecek. TURKA Esenler Erokspor'un galibiyeti durumunda ise ev sahibi ekip 12 puana ulaşacak.

TURKA ESENLER EROKSPOR-MARDİNSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı hakem kadrosu şu şekilde:

Orta hakem: Burak Kamalak

Birinci yardımcı hakem: Salih Burak Demirel

İkinci yardımcı hakem: Demirhan Emir

Dördüncü hakem: Yusuf Adnan Kendirciler

TURKA ESENLER EROKSPOR-MARDİNSPOR CANLI TAKİP EKRANI