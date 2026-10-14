Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Antalyaspor ile Metro Holding Kayserispor kozlarını paylaşacak. 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşmanın saati, yayıncı kanalı ve canlı takip bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?