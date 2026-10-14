CANLI | Ümraniyespor-Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor - Boluspor maçı için geri sayım başladı. 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak Trendyol 1. Lig karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler, yayın bilgilerini ve maçın canlı anlatım ekranını araştırıyor. İşte Ümraniyespor - Boluspor maçının saati, kanalı ve canlı takip bilgileri.