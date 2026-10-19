Manisa FK - Muğlaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ile Muğlaspor karşı karşıya geliyor. Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak? İşte merak edilenler haberin devamında...

Manisa FK - Muğlaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta heyecanı Manisa FK ile Muğlaspor arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Ligde son haftalarda istedikleri sonuçları elde edemeyen iki Ege temsilcisi, kritik karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Manisa FK, taraftarı önünde galibiyet ararken Muğlaspor deplasmanda kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor. Peki, Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri, puan durumu ve iki takım arasındaki rekabetin detayları...

MANİSA FK-MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK ile Muğlaspor, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Trendyol 1. Lig'in 11. haftasındaki mücadele, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

MANİSA FK-MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK-Muğlaspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Futbolseverler karşılaşmayı TRT Spor üzerinden şifresiz olarak takip edebilecek. TRT'nin 19 Ekim Pazartesi gününe ait resmî yayın akışında da mücadeleye yer verildi.

MANİSA FK VE MUĞLASPOR SON MAÇLARINDA NE YAPTI?

Manisa FK, ligdeki son karşılaşmasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, bu mücadeleden önce Kayserispor'a 3-2 mağlup olmuştu.

Muğlaspor ise 10. haftada Bursaspor'a 3-0 yenildi. Yeşil-beyazlılar, bir önceki lig maçında Fatih Karagümrük karşısından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

MANİSA FK-MUĞLASPOR MAÇINDA KUPA RÖVANŞI

İki takımın yakın geçmişteki karşılaşmasında Muğlaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor.

29 Ekim 2025'te Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanan mücadeleyi Muğlaspor, deplasmanda 2-0 kazandı. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta konuk takıma galibiyeti getiren goller Mehmet Yiğit ve Çağrı Fedai'den geldi.

Manisa FK, bu kez lig mücadelesinde rakibi karşısında kazanmayı hedefliyor.

MANİSA FK-MUĞLASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre mücadeleyi Ayberk Demirbaş yönetecek.

Demirbaş'ın yardımcılıklarını Muhammet Ali Doğan ve Güner Mumcu Taştan üstlenecek. Dördüncü hakem ise Muhammet Alperen Çopur olacak.

MANİSA FK - MUĞLASPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI