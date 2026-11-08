Ümraniyespor evinde kazandı! Kayserispor'un son dakika çabası yetmedi

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Eminevim Ümraniyespor, sahasında Metro Holding Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Glumac ve Soukou'nun golleriyle galibiyete uzanan ev sahibi ekip, Hasani'nin uzatma dakikalarında penaltıdan kaydettiği gole rağmen 3 puanı hanesine yazdırdı.