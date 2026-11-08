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Ümraniyespor evinde kazandı! Kayserispor'un son dakika çabası yetmedi

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Eminevim Ümraniyespor, sahasında Metro Holding Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Glumac ve Soukou'nun golleriyle galibiyete uzanan ev sahibi ekip, Hasani'nin uzatma dakikalarında penaltıdan kaydettiği gole rağmen 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Ümraniyespor evinde kazandı! Kayserispor'un son dakika çabası yetmedi

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Metro Holding Kayserispor'u 2-1 yendi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Ömer Lütfü Aydın, Buğra Can Semercioğlu

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Hostikka (Dk. 90+3 Mustafa Eser), Serkan Göksu, Djokanovic, Kosoko (Dk. 58 Tunahan Taşçı), Blanco (Dk. 90+3 Ali Yaşar), Soukou (Dk. 87 Melih Bostan)

Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Dk. 46 Cenk Şen), Semih Güler, Tabidze, Radu (Dk. 75 Ensar Kemaloğlu), Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Benhur Keser), Görkem Sağlam, Hasani, Seferi (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan), Camara (Dk. 82 Dulca), Moreno

Goller: Dk. 40 Glumac, Dk. 74 Soukou (Penaltıdan) (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 90+2 Hasani (Penaltıdan) (Metro Holding Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Murat Cem Akpınar, Dk. 73 Tabidze, Dk. 87 Dulca, Dk. 88 Semih Güler (Metro Holding Kayserispor), Dk. 66 Hostikka, Dk. 90 Serkan Göksu, Dk. 90+5 Yunus Emre Gedik (Eminevim Ümraniyespor)

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