Trendyol 1. Lig'de Vanspor, Ümraniyespor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Vanspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir? Detaylar haberin devamında...

Vanspor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 11. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Vanspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesi, puan tablosundaki dengeler açısından önem taşıyor. Son karşılaşmasında Pendikspor'u deplasmanda mağlup eden kırmızı-siyahlılar, galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Ümraniyespor ise zorlu deplasmanda üç puan arayacak. Peki, Vanspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak? İşte canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin önemli ayrıntılar.

VANSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasındaki Vanspor - Ümraniyespor maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstürde karşılaşmanın tarihi ve başlama saati bu şekilde yer aldı.

VANSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Vanspor ile Ümraniyespor arasındaki mücadele TRT Kurdî, beIN SPORTS MAX 1 ve tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

VANSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Vanspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Böylece kırmızı-siyahlı takım, Ümraniyespor karşısında ev sahibi sıfatıyla mücadele etmesine rağmen karşılaşmaya Van dışında çıkacak.

ÜMRANİYESPOR'UN BOLUSPOR MAÇI YARIDA KALDI

Ümraniyespor'un 14 Ekim'de Boluspor ile oynadığı 10. hafta müsabakası, İstanbul'da etkili olan yoğun yağmur nedeniyle tamamlanamadı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'ndaki mücadele, zeminin ağırlaşması üzerine 57. dakikada durduruldu. Verilen aranın ardından karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Mücadele durdurulduğunda Boluspor 1-0 öndeydi. Ancak karşılaşma tamamlanmadığı için bu skor kesin maç sonucu olarak değerlendirilmedi.

VANSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI