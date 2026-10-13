Pendikspor-Vanspor FK maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile Artı Değer Vanspor FK karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak mücadele öncesinde “Pendikspor - Vanspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Pendikspor - Vanspor canlı izle” aramalarına yöneldi. Pendik Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Pendikspor - Vanspor maçı öncesi tüm detaylar...