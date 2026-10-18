Trendyol 1. Lig'de lider Metro Holding Kayserispor, Batman Petrolspor'u konuk ediyor. Metro Holding Kayserispor - Batman Petrolspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenir? İşte merak edilenler...

Metro Holding Kayserispor - Batman Petrolspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta heyecanı Kayseri'de devam ediyor. Şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Metro Holding Kayserispor, sahasında üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Batman Petrolspor'u konuk edecek. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde serisini sürdürmek isterken Batman temsilcisi de deplasmandan puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki, Metro Holding Kayserispor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, hakemi ve takımların son durumu...

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak Metro Holding Kayserispor - Batman Petrolspor maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

İki takımın karşılaşması Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Metro Holding Kayserispor - Batman Petrolspor karşılaşması TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRT Spor üzerinden şifresiz izlenebilecek mücadele, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un ilgili kanalından da takip edilebilecek.

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı hakem atamalarına göre karşılaşmayı Asen Albayrak yönetecek.

Mücadelede Emrah Ünal ve Oğuzhan Kocaçoban yardımcı hakem olarak görev yapacak. Dördüncü hakem ise Mustafa Hakan Belder olacak.

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI