Trendyol 1. Lig'de Alagöz Holding Iğdırspor ile Boluspor'un mücadelesi öncesinde gözler takımlarda. Alagöz Holding Iğdırspor-Boluspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Maç canlı nasıl izlenir, hakemi kim? Detaylar haberin devamında...

Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta heyecanı Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde üst sıralardaki yerini korumayı hedefleyen Iğdır temsilcisi, ligde henüz galibiyet elde edemeyen Boluspor karşısında 3 puan arayacak. Son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve takibini sürdüren yeşil-beyazlılar, rakibinin kötü form grafiğini değerlendirmek istiyor. Peki, Alagöz Holding Iğdırspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri, hakemi, oynanacağı stadyum ve takımların son durumu.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIRSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor karşılaşması, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIRSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor mücadelesi TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, ilgili yayıncıların yetkili dijital yayın servislerinden de takip edilebilecek.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIRSPOR-BOLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Ankara'daki Aktepe Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Alagöz Holding Iğdır FK'nın ev sahibi olarak yer aldığı müsabakanın Iğdır'da değil, Ankara'da oynanması maç programının dikkat çeken ayrıntıları arasında bulunuyor.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-BOLUSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre müsabakayı Oğuzhan Gökçen yönetecek.

Karşılaşmanın hakem ekibi şöyle:

Orta hakem: Oğuzhan Gökçen

Yardımcı hakem: Mahmut Gülle

Yardımcı hakem: Sabri Öğe

Dördüncü hakem: Birkan Altındaş

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIRSPOR-BOLUSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI