İstanbulspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma öncesi heyecan artıyor. İstanbulspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın ve muhtemel 11'lerle ilgili merak edilenler haberin devamında...