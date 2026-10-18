İstanbulspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma öncesi heyecan artıyor. İstanbulspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın ve muhtemel 11'lerle ilgili merak edilenler haberin devamında...
İstanbulspor - Antalyaspor mücadelesini canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 11. hafta heyecanı İstanbulspor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan sarı-siyahlılar, sahasında galibiyet hasretine son vermeyi hedeflerken Antalyaspor, Kayserispor karşısında aldığı farklı mağlubiyetin ardından yeniden çıkış arıyor. İki takımın puan mücadelesi öncesinde yayın programı ve kadro tercihleri de öne çıkıyor. Peki, İstanbulspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları.
İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak İstanbulspor - Antalyaspor mücadelesi, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmaya Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı ev sahipliği yapacak.
İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
İstanbulspor ile Antalyaspor arasındaki mücadele, TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformunun yayın programında da yer alıyor. TRT Spor üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.
İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ
17 Ekim tarihli Akdeniz Gerçek haberinde paylaşılan tahmini kadrolar şöyle:
İstanbulspor: Alp Tutar, Berk Ali Nizam, Michael Ologo, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Etienne Mendy, Dijlan Aydın, Ömer Faruk, Mamadou Fall, Alieu Cham.
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Yalçın, Francis Nzaba, Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı, Jesper Ceesay, Soner Dikmen, Sander van de Streek, Pedrinho, Mevlüt Şimşek, Nuno da Costa.
Bu kadrolar tahmin niteliğindedir. Kesin ilk 11'ler karşılaşma öncesinde açıklanacak.
İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI