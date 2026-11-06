Antalya'da kazanan çıkmadı! Bursaspor ile yenişemediler

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar



26. dakikada Boutrah sol kanattan topla birlikte ceza alanına girip ceza sahasına gönderdiği pasta Iheanacho'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



32. dakikada Soner'in orta alandan savunma arkasına gönderdiği pasla sol kanatta buluşan Boutrah'un içeriye çevirdiği topta Iheanacho'nın şutu az farkla yandan autta çıktı.



45+6. dakikada Van de Streek topu orta sahadan sağ kanatta hareketlenen Mevlüt'e aktardı. Mevlüt'ün içeriye çevirdiği topta Bayramov'un ters vuruşu sonucu meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1



49. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mevlüt'ün içeriye girerek kaleye gönderdiği sert şutta top üstten autta çıktı.



73. dakikada Baker'in ön alanda yaptığı preste topu kazanan Boutrah'un ceza alanı içerisi sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta top direğe çarptı.



Stat: Antalya



Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Sabri Öğe, Sami Şad



Antalyaspor: Pseftis, Nzaba, Ensar Buğra, Samet Karakoç, Güray Vural, Soner Dikmen (Ahmet Sagat dk. 85), Mevlüt Şimşek (Mert Yılmaz dk. 90+4), Pedrinho, Ömer Faruk Beyaz (Samet Yalçın dk. 90+4), Van de Streek (Hasan İlçin dk. 70), Costa



Yedekler: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Kocaman, Chehaima, Arda Altun, Veysel Sarı



Teknik Direktör: Osman Özköylü



Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit (Batuhan Yayıkcı dk. 69), Bayramov (Barış Gök dk. 79), Soner Aydoğdu (Zeki Yavru dk. 88), Elitim (Eyüp Akcan dk. 46), Halil Akbunar (Hüseyin Maldar dk. 79), Baker, Boutrah, Iheanacho



Yedekler: Ahmet Kıvanç, Emir Gültekin, Baran Başyiğit, Alperen Babacan, Tayfun Aydoğan



Teknik Direktör: Mustafa Er



Goller: Iheanacho (dk. 26) (Bursaspor), Bayramov (dk. 45+6 k.k.) (Antalyaspor)



Sarı kartlar: Nzaba, Güray Vural, Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Rahmetullah, Baker (Bursaspor)