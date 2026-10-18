CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Alagöz Holding Iğdır FK, Boluspor karşısında seriyi bozmadı!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Boluspor 1-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Alagöz Holding Iğdır FK, Boluspor karşısında seriyi bozmadı!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan maçta Alagöz Holding Iğdır FK, Boluspor 1-0 mağlup etti.

Maçtaki tek golü, 72. dakikada Leandro Bacuna kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK, son 8 maçta 6. galibiyetini alarak puanını 23'e yükseltti. Boluspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

#Boluspor #Alagöz Holding Iğdır FK
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Sivasspor-Sarıyerspor maçı ne zaman?
Sonraki Haber
Sivasspor-Sarıyerspor maçı ne zaman?