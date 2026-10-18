Alagöz Holding Iğdır FK, Boluspor karşısında seriyi bozmadı!
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Boluspor 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadı'nda oynanan maçta Alagöz Holding Iğdır FK, Boluspor 1-0 mağlup etti.
Maçtaki tek golü, 72. dakikada Leandro Bacuna kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK, son 8 maçta 6. galibiyetini alarak puanını 23'e yükseltti. Boluspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.