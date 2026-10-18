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Ümraniyespor deplasmanda Van Spor FK'yı mağlup etti!

Trendyol 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Van Spor FK, Akhisar'da ağırladığı Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu.

Giriş Tarihi:
Ümraniyespor deplasmanda Van Spor FK'yı mağlup etti!

Trendyol 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Van Spor FK, Akhisar'da ağırladığı Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ilk devresi golsüz berabere sonuçlanırken, Ümraniyespor 60'ıncı dakikada Blanco ile öne geçti: 1-0. Maçın 82'nci dakikasında Hostikka durumu 2-0 yaptı. Bu sonucun ardından Van Spor FK 7 puanla düşme hattında kaldı. Ümraniyespor ise 10 puana yükselip alt sıralardan az da olsa uzaklaştı.

#Akhisar #TRENDYOL 1 İnci Lig #Van Spor FK #Ümraniyespor
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