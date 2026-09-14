Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Peki, Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.