Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Peki, Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
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Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Metro Holding Kayserispor ile İstanbulspor karşılaşacak. Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında "Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor maçı ne zaman?", "Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor maçı saat kaçta?" ve "Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor maçı hangi kanalda?" sorularını aratıyor. Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...
METRO HOLDING KAYSERİSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor maçı 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.