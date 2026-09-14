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Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Peki, Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Metro Holding Kayserispor ile İstanbulspor karşılaşacak. Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında "Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor maçı ne zaman?", "Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor maçı saat kaçta?" ve "Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor maçı hangi kanalda?" sorularını aratıyor. Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

METRO HOLDING KAYSERİSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor maçı 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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#Trendyol Süper Lig #İstanbulspor #TRT Spor
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