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SMS Grup Sarıyer, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'de teknik direktör Bülent Bölükbaşı dönemi sona erdi.

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SMS Grup Sarıyer, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollarını ayırdı

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Bülent Bölükbaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bülent Bölükbaşı ve teknik ekibine, kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.

Sarıyer, ligde son olarak evinde Bodrum FK'ye 4-1 mağlup olmuştu.

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