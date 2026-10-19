Mısırlılıcomtr Fatih Karagümrük-Keçtaş Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi, muhtemel 11'ler belli oldu mu? İki takımın ligdeki son durumu nasıl? İşte merak edilenler...

Mısırlılıcomtr Fatih Karagümrük - Keçtaş Keçiörengücü karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun 11. haftası, Mısırlılıcomtr Fatih Karagümrük ile Keçtaş Keçiörengücü arasındaki karşılaşmaya sahne olacak. Ligde 13 puanla 12. sırada bulunan ev sahibi ekip, taraftarının önünde kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. 17 puanla 7. basamakta yer alan başkent temsilcisi ise İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Mısırlılıcomtr Fatih Karagümrük-Keçtaş Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları.

MISIRLILICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK-KEÇTAŞ KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mısırlılıcomtr Fatih Karagümrük-Keçtaş Keçiörengücü maçı, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 11. haftasındaki mücadele, İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak.

MISIRLILICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK-KEÇTAŞ KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mısırlılıcomtr Fatih Karagümrük-Keçtaş Keçiörengücü karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi yayıncı kuruluşun televizyon ve yetkili dijital platformları üzerinden takip edebilecek.

MISIRLILICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK LİGDE ÇIKIŞ ARIYOR

Mısırlılıcomtr Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de geride kalan 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 13 puanla 12. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, son lig maçında Mardin 1969 Spor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılar, Keçtaş Keçiörengücü karşısında kazanarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

KEÇTAŞ KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN SON DURUMU

Keçtaş Keçiörengücü, sezonun ilk 10 maçında topladığı 17 puanla 7. sırada yer alıyor. Başkent ekibi, son haftalarda Bodrum FK karşısında 2-0 galip gelirken Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı. Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki ekip, deplasmanda alacağı sonuçla üst sıralardaki mücadelesini sürdürmeyi amaçlıyor.

MISIRLILICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK-KEÇTAŞ KEÇİÖRENGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER

Maç öncesindeki kadro değerlendirmelerine göre iki takımın sahaya çıkması beklenen isimleri şöyle:

Mısırlılıcomtr Fatih Karagümrük: Marco Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Davide Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Yaya Onogo, Manolis Siopis, Ahmed Traore, Emre Akbaba, Ramazan Civelek, Cenk Tosun.

Keçtaş Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Abdullah Çelik, Wellington Nascimento, Süleyman Luş, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Odise Roshi, Alcídio Raice, Francis Ezeh, Mame Diouf.

MISIRLILICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK-KEÇTAŞ KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun atamasına göre mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Arif Dilmeç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İbrahim Güner olacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON MAÇLAR

Mısırlılıcomtr Fatih Karagümrük ile Keçtaş Keçiörengücü, 2024-2025 sezonunda iki kez karşı karşıya geldi. İstanbul temsilcisi, 22 Aralık 2024 tarihinde Ankara'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazanırken 27 Nisan 2025'teki karşılaşmadan da aynı skorla galip ayrıldı. Böylece kırmızı-siyahlılar, rakipleriyle oynadıkları son iki lig maçında kalelerini gole kapatarak galibiyete ulaştı.

MISIRLILICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK-KEÇTAŞ KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI TAKİP EKRANI