Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 10. hafta heyecanı Bandırmaspor ile Ekenler Beton Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. 13 Ekim Salı günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda yapılacak karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, “Bandırmaspor - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Sivasspor maçı canlı izle” aramalarına yöneliyor. İşte maçın başlama saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar...