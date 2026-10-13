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Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 10. hafta heyecanı Bandırmaspor ile Ekenler Beton Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. 13 Ekim Salı günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda yapılacak karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, “Bandırmaspor - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Sivasspor maçı canlı izle” aramalarına yöneliyor. İşte maçın başlama saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar...

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Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor Sivasspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Bandırmaspor ile Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında üç puan için sahaya çıkıyor. 13 Ekim Salı günü oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak Bandırmaspor - Ekenler Beton Sivasspor maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 14.30'da başlayacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede iki takım da sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

BANDIRMASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bandırmaspor ile Ekenler Beton Sivasspor, 13 Ekim 2026 Salı günü Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek.

BANDIRMASPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 14.30'da başlayacak ve Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

BANDIRMASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - SİVASSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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