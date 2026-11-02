Kayserispor'dan Muğlaspor'a yarım düzine gol! Sahasında 6-0 kazandı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Metro Holding Kayserispor, sahasında konuk ettiği Muğlaspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller Camara, Moreno (2), Oğuzhan Matur (k.k.), Seferi ve Hasani'den geldi.