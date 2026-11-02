Kayserispor'dan Muğlaspor'a yarım düzine gol! Sahasında 6-0 kazandı
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Metro Holding Kayserispor, sahasında konuk ettiği Muğlaspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller Camara, Moreno (2), Oğuzhan Matur (k.k.), Seferi ve Hasani'den geldi.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Metro Holding Kayserispor, sahasında Muğlaspor'u 6-0 yendi.
MAÇIN KÜNYESİ
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Yiğit Arslan, Arif Dilmeç, Çağrı Yıldırım
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Radu (Dk. 78 Mert Göçkan), Sinan Kurt (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Görkem Sağlam (Dk. 58 Murat Cem Akpınar), Benhur Keser (Dk. 58 Hasani), Camara, Seferi, Moreno (Dk. 73 Oğulcan Çağlayan)
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan (Dk. 85 Ahmen Engin), Yiğit Fidan, Orhan Nahırcı, Oğuzhan Matur, Ali Kaan Güneren, Celhaka, Diarra, Avramovski (Dk. 68 Camaj) Ertuğrul Furat (Dk. 14 Osundina, Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım), Sissoko (Dk. 46 Yasin Uzunoğu)
Goller: Dk. 6 Camara, Dk. 39 ve Dk. 41 Moreno, Dk. 62 Oğuzhan Matur (kendi kalesine), Dk. 76 Seferi, Dk. 88 Hasani (Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 70 Bilal Ceylan (Muğlaspor)