Sarıyerspor-Bodrum FK maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, “Sarıyer - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Bodrum FK maçı canlı izle” aramalarına yöneliyor. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. İşte maçın yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri...