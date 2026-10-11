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Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Muğlaspor, İstanbul'da yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Muğlaspor 1-1 berabere kaldı.

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Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Muğlaspor, İstanbul'da yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Muğlaspor karşı karşıya geldi.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadelede Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Muğlaspor 1-1 berabere kaldı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün golü 31. dakilada Emre Akbaba'dan gelirken Muğlaspor'un golünü 44. dakikada Mamady Diarra kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 13 puana yükselirken Muğlaspor ise 12 puana çıktı.

#Muğlaspor #Fatih Karagümrük
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