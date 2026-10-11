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Bursaspor'a evinde şok! Mardin 1969 Spor son dakika golüyle kazandı

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Mardin 1969 Spor, deplasmanda Bursaspor’u 2-1 mağlup etti.

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Bursaspor'a evinde şok! Mardin 1969 Spor son dakika golüyle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Mardin 1969 Spor, Bursaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi takımın teknik direktörü Mustafa Er, 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk

Hakemler: Fatih Tokail, Mehmet Dura, Ferhat Çalar

Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 80 Ertuğrul Ersoy), Emirhan Başyiğit, Alperen Babacan, Zeki Yavru, Elitim, Baker (Dk. 46 Eyüp Akcan), Boutrah, Emir Kaan Gültekin (Dk. 46 Baran Başyiğit), Saranic (Dk. 46 Hüseyin Maldar), Iheanacho

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Uğur Adem Gezer, Mustafa Şengül (Dk. 73 Osman Yıldırım), Kerim Alıcı (Dk. 64 Eray Korkmaz), Alhassan, Adem Eren Kabak, Dimitrov, Denic (Dk. 85 Wilks), Teklic (Dk. 85 Emre Taşdemir), Kayode (Dk. 73 Berkay Doğan)

Goller: Dk. 21 Teklic, Dk. 90+4 Dimitrov (Mardin 1969 Spor), Dk. 81 Iheanacho (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Alhassan (Mardin 1969 Spor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Kerim Alıcı, Dk. 49 Uğur Adem Gezer, Dk. 62 Teklic, Dk. 90+5 Dimitrov (Mardin 1969 Spor), Dk. 25 Zeki Yavru, Dk. 38 Saranic, Dk. 47 Alperen Babacan, Dk. 90+7 Kerem Matışlı (Bursaspor)

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