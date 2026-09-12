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Ümraniyespor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor-Antalyaspor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Futbolseverler ise Ümraniyespor-Antalyaspor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...

Giriş Tarihi:
Ümraniyespor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor-Antalyaspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Futbolseverler ise Ümraniyespor-Antalyaspor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte müsabakaya dair tüm detaylar...

ÜMRANİYESPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ümraniyespor-Antalyaspor maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.

ÜMRANİYESPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor-Antalyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

ÜMRANİYESPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS Max 2 ve tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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#Antalyaspor #Ümraniyespor
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