Ümraniyespor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ümraniyespor-Antalyaspor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Futbolseverler ise Ümraniyespor-Antalyaspor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...
Ümraniyespor-Antalyaspor maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Futbolseverler ise Ümraniyespor-Antalyaspor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte müsabakaya dair tüm detaylar...
ÜMRANİYESPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ümraniyespor-Antalyaspor maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.
ÜMRANİYESPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Ümraniyespor-Antalyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.
ÜMRANİYESPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS Max 2 ve tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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