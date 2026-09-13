Iğdır FK-Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Iğdır FK-Mardin 1969 Spor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK sahasında Mardin 1969 Spor'u konuk ediyor. Futbolseverler ise Iğdır FK-Mardin 1969 Spor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...