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Iğdır FK-Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Iğdır FK-Mardin 1969 Spor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK sahasında Mardin 1969 Spor'u konuk ediyor. Futbolseverler ise Iğdır FK-Mardin 1969 Spor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...

Giriş Tarihi:
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Iğdır FK-Mardin 1969 Spor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK evinde Mardin 1969 Spor'u ağırlıyor. Futbolseverler ise Iğdır FK-Mardin 1969 Spor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte müsabakaya dair tüm detaylar...

IĞDIR FK-MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN?

Iğdır FK-Mardin 1969 Spor maçı 13 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

IĞDIR FK-MARDİN 1969 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Iğdır FK-Mardin 1969 Spor maçı saat 17.00'de başlayacak.

IĞDIR FK-MARDİN 1969 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 2 ve TRT Türk ekranlarından canlı yayınlanacak.

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