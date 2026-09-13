Iğdır FK-Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK sahasında Mardin 1969 Spor'u konuk ediyor. Futbolseverler ise Iğdır FK-Mardin 1969 Spor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK evinde Mardin 1969 Spor'u ağırlıyor. Futbolseverler ise Iğdır FK-Mardin 1969 Spor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte müsabakaya dair tüm detaylar...
IĞDIR FK-MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN?
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor maçı 13 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.
IĞDIR FK-MARDİN 1969 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor maçı saat 17.00'de başlayacak.
IĞDIR FK-MARDİN 1969 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS 2 ve TRT Türk ekranlarından canlı yayınlanacak.
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