Turka Esenler Erokspor’dan sezonun ilk galibiyeti!
Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Turka Esenler Erokspor, deplasmanda İstanbulspor’u mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Turka Esenler Erokspor, konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi.
Bu sezon ligde ilk galibiyetini alan Esenler Erokspor, puanını 8'e çıkardı. Altıncı yenilgisini yaşayan İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Sezgin Çınar, Hüseyin Kıvanç Durmaz
İstanbulspor: Alp Tutar, Ologo, Duran Şahin (Dk. 77 Kubilay Sönmez), Emrecan Uzunhan, Berk Ali Nizam (Dk. 77 Aytaç Kara), Yusuf Ali Özer (Dk. 77 Araujo), Dijlan Aydın, Mendy, Iliev (Dk. 59 Fall), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 59 Cham), Mustafa Sol
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Furkan Orak, Bahadır Öztürk, Claro, Enes Alıç, Kanga (Dk. 61 Tugay Kacar), Janvier (Dk. 70 Recep Niyaz), Faye, Mikail Okyar (Dk. 87 Ferhat Yazgan), Burak Çoban (Dk. 70 Kubilay Kanatsızkuş), Gueye (Dk. 61 Yusuf Erdoğan)
Gol: Dk. 20 Kanga (Turka Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 58 Yusuf Özer, Dk. 69 Mendy (İstanbulspor)