CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Boluspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor-Pendikspor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. Futbolseverler ise Boluspor-Pendikspor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...

Giriş Tarihi:
Boluspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor-Pendikspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor evinde Pendikspor'u ağırlıyor. Futbolseverler ise Boluspor-Pendikspor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte müsabakaya dair tüm detaylar...

BOLUSPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Boluspor-Pendikspor maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.

BOLUSPOR-PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Boluspor-Pendikspor maçı saat 17.00'de başlayacak.

BOLUSPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS Max 1 ve TRT Türk ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

#Boluspor
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Sarıyer-Bandırmaspor maçı detayları
Sonraki Haber
Sarıyer-Bandırmaspor maçı detayları