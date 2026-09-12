Boluspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Boluspor-Pendikspor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. Futbolseverler ise Boluspor-Pendikspor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...
Boluspor-Pendikspor maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor evinde Pendikspor'u ağırlıyor. Futbolseverler ise Boluspor-Pendikspor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte müsabakaya dair tüm detaylar...
BOLUSPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Boluspor-Pendikspor maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.
BOLUSPOR-PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Boluspor-Pendikspor maçı saat 17.00'de başlayacak.
BOLUSPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS Max 1 ve TRT Türk ekranlarından canlı yayınlanacak.
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