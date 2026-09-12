Boluspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor-Pendikspor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. Futbolseverler ise Boluspor-Pendikspor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...