Alagöz Holding Iğdır FK, Batman Petrolspor karşısında da iyi gidişini sürdürdü!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan maçta Alagöz Holding Iğdır FK, Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.

Iğdır FK'nin gollerini 20. dakikada Crociata ve 35. dakikada Serdar Gürler kaydederken Batman Petrolspor'un golünü 45+2. dakikada Metehan Mert attı.

Bu sonuçla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK, son 6 maçta 5. galibiyetini almış oldu ve 19 puana yükseldi. Batman Petrolspor ise üst üste 3 maçtır puan alamamış oldu ve 16 puanda kaldı.