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Alagöz Holding Iğdır FK, Batman Petrolspor karşısında da iyi gidişini sürdürdü!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.

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Alagöz Holding Iğdır FK, Batman Petrolspor karşısında da iyi gidişini sürdürdü!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan maçta Alagöz Holding Iğdır FK, Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.

Iğdır FK'nin gollerini 20. dakikada Crociata ve 35. dakikada Serdar Gürler kaydederken Batman Petrolspor'un golünü 45+2. dakikada Metehan Mert attı.

Bu sonuçla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK, son 6 maçta 5. galibiyetini almış oldu ve 19 puana yükseldi. Batman Petrolspor ise üst üste 3 maçtır puan alamamış oldu ve 16 puanda kaldı.

#Batman Petrolspor #Alagöz Holding Iğdır FK
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