Metro Holding Kayserispor’dan son dakika zaferi!
Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Metro Holding Kayserispor, sahasında Manisa FK’yi mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Metro Holding Kayserispor, sahasında Manisa FK'yi 3-2 yendi.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Alper Akarsu, Kemal Elmas, Çağrıcan Pazarcıklı
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen (Dk. 55 Radu), Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 82 Murat Cem Akpınar), Camara (Dk. 71 Hasani), Benhur Keser (Dk. 71 Ensar Kemaloğlu), Seferi (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan), Moreno
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ada İbik, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 46 Osman Kaynak), Yusuf Talum (Dk. 79 Osman Kahraman), Kadir Kaan Yurdakul, Toure (Dk. 63 Vargas), Anziani, Atakan Çankaya, Benrahou (Dk. 86 Lemina), Sylla
Goller: Dk. 38 Benhur Keser, Dk. 52 Moreno, Dk. 90+3 Murat Cem Akpınar (Metro Holding Kayserispor), Dk. 54 Atakan Çankaya, Dk. 87 Sylla (Manisa FK)
Kırmızı kart: Dk. 90 Sylla (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 24 Yasin Güreler, Dk. 90+1 Vedat Karakuş, Dk. 90+7 Herelle, Dk. 90+9 Anziani (Manisa FK), Dk. 60 Semih Güler, Dk. 89 Gökhan Değirmenci, Dk. 90+5 Sinan Kurt (Metro Holding Kayserispor)