Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Vanspor FK sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Futbolseverler ise Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...
Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Vanspor FK evinde Ankara Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Futbolseverler ise Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte müsabakaya dair tüm detaylar...
VANSPOR FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?
Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.
VANSPOR FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?
Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü maçı saat 17.00'de başlayacak.
VANSPOR FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS Haber ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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