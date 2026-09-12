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Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Vanspor FK sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Futbolseverler ise Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...

Giriş Tarihi:
Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Vanspor FK evinde Ankara Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Futbolseverler ise Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte müsabakaya dair tüm detaylar...

VANSPOR FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.

VANSPOR FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü maçı saat 17.00'de başlayacak.

VANSPOR FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS Haber ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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