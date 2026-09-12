Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Vanspor FK sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Futbolseverler ise Vanspor FK-Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...