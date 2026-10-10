CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Antalyaspor deplasmanda Boluspor'u mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Antalyaspor deplasmanda Boluspor'u mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Antalyaspor deplasmanda Boluspor'u mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Boluspor'u 1-0 yendi. 68'inci dakikada Boluspor ceza alanında Antalyaspor paslaşmasında son topa vuran van de Streek'in sert şutu kaleciğinin uzağına giderek ağlarla buluştu: 1-0.

Antalyaspor puanını 15'e yükseltti. Boluspor ise 1 puanda kaldı.

BOLUSPOR: Tafas - Ahmet Can Özdemir (Dk. 74 Furkan Metin), Cuesta, Bartu Göçmen, Canberk Özdemir, Tolunay Artuç (Dk. 64 Diaz Lopez), Muhammed Mert, Furkan Emin Kaçmaz, Muhammet Zeki Dursun (Dk. 80 Ege Özkayımoğlu), Escobar (Dk. 74 Bertu Alican Özyürek), Rivas

ANTALYASPOR: Pseftis - Güray Vural, Samet Karakoç, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Soner Dikmen (Dk. 89 Erdal Yeşilyurt), Pedrinho (Dk. 89 Ahmet Sağat), Mevlüt Şimşek (Dk. 62 Ömer Faruk Beyaz), Ceesay (Dk. 62 Doğukan Sinik), van de Streek (Dk. 85 Hasan Yakup İlçin), Nuno Da Costa (Dk. 89 Erdoğan Yeşilyurt)

#Antalyaspor #Boluspor
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman?
Sonraki Haber
Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman?