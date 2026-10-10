Antalyaspor deplasmanda Boluspor'u mağlup etti!
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Antalyaspor deplasmanda Boluspor'u mağlup etti. İşte detaylar...
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Boluspor'u 1-0 yendi. 68'inci dakikada Boluspor ceza alanında Antalyaspor paslaşmasında son topa vuran van de Streek'in sert şutu kaleciğinin uzağına giderek ağlarla buluştu: 1-0.
Antalyaspor puanını 15'e yükseltti. Boluspor ise 1 puanda kaldı.
BOLUSPOR: Tafas - Ahmet Can Özdemir (Dk. 74 Furkan Metin), Cuesta, Bartu Göçmen, Canberk Özdemir, Tolunay Artuç (Dk. 64 Diaz Lopez), Muhammed Mert, Furkan Emin Kaçmaz, Muhammet Zeki Dursun (Dk. 80 Ege Özkayımoğlu), Escobar (Dk. 74 Bertu Alican Özyürek), Rivas
ANTALYASPOR: Pseftis - Güray Vural, Samet Karakoç, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Soner Dikmen (Dk. 89 Erdal Yeşilyurt), Pedrinho (Dk. 89 Ahmet Sağat), Mevlüt Şimşek (Dk. 62 Ömer Faruk Beyaz), Ceesay (Dk. 62 Doğukan Sinik), van de Streek (Dk. 85 Hasan Yakup İlçin), Nuno Da Costa (Dk. 89 Erdoğan Yeşilyurt)