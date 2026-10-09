Eminevim Ümraniyespor ile SMS Grup Sarıyer puanları paylaştı
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile SMS Grup Sarıyer 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasındaki Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer müsabakası 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 7'ye yükseltirken SMS Grup Sarıyer ise 15 puana çıktı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mücahid Adem Çelebi, Onur Gülter
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik (Dk. 61 Ale Yaşar), Serkan Göksu (Dk. 78 Koita), Berat Yılmaz (Dk. 46 Atalay Babacan), Djokanovic, Blanco (Dk. 78 Kerem Şen), Hostikka, Soukou
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan (Dk. 46 Erdi Dikmen), Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva, Tunahan Ergül (Dk. 78 Attamah), Barış Alıcı (Dk. 61 Doğancan Davas), Furkan Gedik (Dk. 61 Eren Karadağ), Efecan Karaca, Batuhan Kör (Dk. 61 Thiam)
Goller: Dk. 23 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 73 Efecan Karaca (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 17 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 79 Erdi Dikmen (SMS Grup Sarıyer)