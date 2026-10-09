Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile SMS Grup Sarıyer kozlarını paylaşacak. Ümraniye'nin ev sahibi olacağı müsabaka öncesi futbolseverler, "Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte maça dair tüm ayrıntılar...