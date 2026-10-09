Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile SMS Grup Sarıyer kozlarını paylaşacak. Ümraniye'nin ev sahibi olacağı müsabaka öncesi futbolseverler, "Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte maça dair tüm ayrıntılar...
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya gelecekler. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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ÜMRANİYESPOR-SARIYER MAÇI NE ZAMAN?
Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer maçı 9 Ekim Cuma (Bugün) TSİ 17.00'de oynanacak.
ÜMRANİYESPOR-SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?
Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer maçı beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanacak.
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