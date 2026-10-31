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Batman Petrolspor ağır yaralı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Batman Petrolspor, deplasmanda Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Giriş Tarihi:
Batman Petrolspor ağır yaralı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Emre Kargın, Enes Biroğlu, Demirhan Demir

Manisa FK: Vedat Karakuş, Atakan Çankaya, Herelle, Yasin Güreler, Osman Kaynak (Dk. 79 Ada İbik), Lindseth (Dk. 90+1 Fırat İnal), Toure, Osman Kahraman (Dk. 79 Yunus Emre Dursun), Anziani, Benrahou (Dk. 90+2 Vargas), Sylla

Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Ömürcan Artan (Dk. 64 Mücahit Albayrak), Macedo, Metehan Mert, Polat Yaldır (Dk. 88 İmeri), Cissokho (Dk. 88 Emirhan Aydoğan), Oğuz Gürbulak (Dk. 77 Gökhan Karadeniz), Biron, Pedrinho, Sousa (Dk.64 Silva), Sami Gökhan Altıparmak

Goller: Dk.16 Pedrinho (Batman Petrolspor) Dk. 34 ve Dk. 63 Sylla (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk.18 Pedrinho (Batman Petrolspor)

#Batman Petrolspor #Manisa FK
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