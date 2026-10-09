Ekenler Beton Sivasspor - Orfa Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta heyecanı sürüyor. Ligde Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor kozlarını paylaşacak. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında "Ekenler Beton Sivasspor - Orfa Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu geliyor. İşte tüm detaylar...