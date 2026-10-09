Bodrum FK - Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta heyecanı sürüyor. Ligde Bodrum FK ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında "Bodrum FK - Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu geliyor. İşte ayrıntılar...