Mardin 1969 Spor, Manisa FK engelini aştı

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Manisa FK’yi 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşma öncesinde ise Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4’ü çocuk 6 kişi için saygı duruşunda bulunuldu.