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Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş getirildi

Ekenler Beton Sivasspor, teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş'u getirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

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Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş getirildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Çağdaş Çavuş'a Sivassporumuzdaki görevinde başarılar diler, anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

#Sivasspor
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