Artı Değer Van Spor FK-Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Artı Değer Van Spor FK ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Van'ın ev sahipliğindeki karşılaşma öncesi futbolseverler, "Artı Değer Van Spor FK-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte müsabakaya dair tüm ayrıntılar...
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Artı Değer Van Spor FK ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecekler. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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VAN SPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Artı Değer Van Spor FK-Bandırmaspor maçı 9 Ekim Cuma (Bugün) TSİ 17.00'de oynanacak.
VAN SPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Artı Değer Van Spor FK-Bandırmaspor maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.