Artı Değer Van Spor FK-Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Artı Değer Van Spor FK ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Van'ın ev sahipliğindeki karşılaşma öncesi futbolseverler, "Artı Değer Van Spor FK-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte müsabakaya dair tüm ayrıntılar...