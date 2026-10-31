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Pendikspor tek golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Pendikspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Giriş Tarihi:
Pendikspor tek golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük, evinde karşılaştığı Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Burak Demirkıran, Samet Özkul, Salih Burak Demirel

Fatih Karagümrük: Marco Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Davide Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Candan Başkale (Çağtay Kurukalıp dk. 75), Yaya Onogo (Tiago Çukur dk. 74), Manolis Siopis (Marius Tresor Doh dk. 26), Ahmed Traore, Emre Akbaba, Halis Joshua Esen (Ramazan Civelek dk. 57), Cenk Tosun

Yedekler: Batuhan Şen, Robin Yalçın, Muhammed Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Burhan Ersoy, Barış Kalaycı

Teknik Sorumlu: Selçuk Tarakçı

Pendikspor: Emir Dadük, Erdem Gökçe, Vinko Soldo, Ahmet Özkaya, Abifade, Mesut Özdemir, Emrah Başsan (Damir Hrelja dk. 46), Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil (Yekta Sönmez dk. 77), Thuram (Furkan Mehmet Doğan dk. 90), Clarke-Harris (Muhammed Kiprit dk. 72)

Yedekler: Emre Koyuncu, Berkay Sülüngöz, Efehan Pekdemir, Onuralp Çakıroğlu, Adnan Uğur, Baran Demiroğlu

Teknik Direktör: Murat Şahin

Gol: Damir Hrelja (dk. 50) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Siopis, Cenk Tosun, Yaya Onogo, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Sarıkaya (Fatih Karagümrük), Jonson Clarke-Harris, Vinko Soldo (Çorum FK)

#Cenk Tosun
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