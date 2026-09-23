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Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender vefat etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender, hayatını kaybetti.

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Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender vefat etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender'in vefat ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Kulübümüzün değerli futbolcusu Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

#Tolga Kalender #Bandırmaspor
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