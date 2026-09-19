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CANLI | Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Ekenler Beton Sivasspor karşılaşacak. Keçiörengücü'nün ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi futbolseverler, "Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi:
CANLI | Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Ekenler Beton Sivasspor karşı karşıya gelecekler. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-EKENLER BETON SİVASSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-EKENLER BETON SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor maçı 19 Eylül Cumartesi (Bugün) TSİ 17.00'de oynanacak.

KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-EKENLER BETON SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor maçı TRT Spor ve beIN SPORTS HABER'den canlı olarak yayınlanacak.

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