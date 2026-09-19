CANLI | Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Ekenler Beton Sivasspor karşılaşacak. Keçiörengücü'nün ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi futbolseverler, "Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte tüm ayrıntılar...