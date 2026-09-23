8 haftanın istatistik lideri de Kayserispor

Kayserispor, 1. Lig’de ilk 8 haftayı zirvede tamamlayarak milli araya moralli girdi. 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, yalnızca 3 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımı olurken, 15 gol ve +12 averajla da dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ilk 8 haftayı zirvede tamamlarken ligin en az gol yiyen takımı, en çok kazanan iki takımdan birisi oldu.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, ilk 8 haftalık dilimi zirvede tamamladı. Milli araya kadar oynanan 8 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet sonrasında liderlik koltuğunda bulunan Kayserispor, ligin en az gol yiyen takımı oldu. 3 iç saha ve 5 deplasman maçına çıkan Kayserispor, kalesinde sadece 3 gol gördü. Karabükspor ile 1-1 berabere kaldığı ve Bursaspor'a 2-1 yenildiği maçlarda kalesinde goller gören sarı-kırmızılılar, 6 maçta ise rakiplere gol sevinci yaşatmadı.

Kayserispor 8 maçta 15 gol kaydederken, tüm maçlarda gol atma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, +12 averajla da ligin en iyi averajına sahip tek takımı. Kayserispor'un ilk 8 haftada oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

Vanspor-Kayserispor 0-2

Kayserispor-Sivasspor 2-0

Iğdır FK-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Bursaspor 1-2

Karagümrük-Kayserispor 1-1

Erokspor-Kayserispor 0-3

Kayserispor-İstanbulspor 4-0

Mardin 1969spor-Kayserispor 0-1