Bodrum FK-Batman Petrol Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bodrum FK-Batman Petrol Spor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK sahasında Batman Petrol Spor'u konuk ediyor. Futbolseverler ise Bodrum FK-Batman Petrol Spor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK evinde Batman Petrol Spor'u ağırlıyor. Futbolseverler ise Bodrum FK-Batman Petrol Spor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte müsabakaya dair tüm detaylar...
BODRUM FK-BATMAN PETROL SPOR MAÇI NE ZAMAN?
Bodrum FK-Batman Petrol Spor maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.
BODRUM FK-BATMAN PETROL SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Bodrum FK-Batman Petrol Spor maçı saat 20.00'de başlayacak.
BODRUM FK-BATMAN PETROL SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS Max 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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