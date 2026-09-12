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Bodrum FK-Batman Petrol Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodrum FK-Batman Petrol Spor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK sahasında Batman Petrol Spor'u konuk ediyor. Futbolseverler ise Bodrum FK-Batman Petrol Spor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...

Giriş Tarihi:
Bodrum FK-Batman Petrol Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodrum FK-Batman Petrol Spor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK evinde Batman Petrol Spor'u ağırlıyor. Futbolseverler ise Bodrum FK-Batman Petrol Spor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte müsabakaya dair tüm detaylar...

BODRUM FK-BATMAN PETROL SPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bodrum FK-Batman Petrol Spor maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.

BODRUM FK-BATMAN PETROL SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrum FK-Batman Petrol Spor maçı saat 20.00'de başlayacak.

BODRUM FK-BATMAN PETROL SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS Max 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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