CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Metro Holding Kayserispor, TURKA Esenler Erokspor karşısında Moreno ile güldü!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Metro Holding Kayserispor, deplasmanda TURKA Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Metro Holding Kayserispor, TURKA Esenler Erokspor karşısında Moreno ile güldü!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında TURKA Esenler Erokspor ile Metro Holding Kayserispor karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip, ev sahibi ekibi 3-0'lık skorla mağlup etti.

Metro Holding Kayserispor'un gollerini; 17. ve 33. dakikalarda Daniel Moreno, 68. dakikada Taulant Seferi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Metro Holding Kayserispor, ligde 4. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi. TURKA Esenler Erokspor ise ligde henüz 3 puan sevinci yaşayamadı.

#Taulant Seferi
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Iğdır FK, Serdar Gürler'le zafere koştu!
Iğdır FK, Serdar Gürler'le zafere koştu!
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK maçı detayları
Sonraki Haber
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK maçı detayları