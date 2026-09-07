Metro Holding Kayserispor, TURKA Esenler Erokspor karşısında Moreno ile güldü!
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Metro Holding Kayserispor, deplasmanda TURKA Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında TURKA Esenler Erokspor ile Metro Holding Kayserispor karşı karşıya geldi.
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip, ev sahibi ekibi 3-0'lık skorla mağlup etti.
Metro Holding Kayserispor'un gollerini; 17. ve 33. dakikalarda Daniel Moreno, 68. dakikada Taulant Seferi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Metro Holding Kayserispor, ligde 4. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi. TURKA Esenler Erokspor ise ligde henüz 3 puan sevinci yaşayamadı.
#Taulant Seferi