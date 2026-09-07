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Alagöz Holding Iğdır FK, 90+8'de Serdar Gürler'le zafere koştu!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor'u 2-1 yendi.

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Alagöz Holding Iğdır FK, 90+8'de Serdar Gürler'le zafere koştu!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor'u 2-1 yendi.

Alagöz Holding Iğdır FK'nın gollerini 28. dakikada Arda Çolak ve 90+8. dakikada Serdar Gürler kaydederken İstanbulspor'un golünü 90+6. dakikada Ömer Faruk Duymaz attı.

Bu sonuçla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK, ligde 4. galibiyetini alarak 12 puana yükseldi. İstanbulspor ise ligde henüz 3 puan sevinci yaşayamadı.

#Alagöz Holding Iğdır FK #İstanbulspor
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