CANLI | Mardin 1969 Spor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Mardin 1969 Spor ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Mardin 1969 Spor ile çıkış arayan Bodrum FK'nın mücadelesi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Mardin 1969 Spor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve tüm detayları...