CANLI | Mardin 1969 Spor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Mardin 1969 Spor ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Mardin 1969 Spor ile çıkış arayan Bodrum FK'nın mücadelesi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Mardin 1969 Spor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve tüm detayları...
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK maçını takip etmek için tıklayınız!
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Mardin 1969 Spor ile Bodrum FK kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maç öncesinde özellikle "Mardin 1969 Spor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Mardin 1969 Spor-Bodrum FK canlı izle" sorularının yanıtını araştırıyor.
MARDİN 1969 SPOR-BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK maçı, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak mücadele 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda yapılacak.
MARDİN 1969 SPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK karşılaşması TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.
MARDİN 1969 SPOR'UN HEDEFİ 3 PUAN
Mardin 1969 Spor, 1. Lig'in ilk 5 haftasında topladığı 9 puanla üst sıralarda yer alıyor. Güneydoğu temsilcisi, Bodrum FK karşısında sahasında kazanarak puanını artırmayı ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
BODRUM FK ÇIKIŞ ARIYOR
Bodrum FK ise sezonun ilk bölümünde istediği sonuçları almakta zorlandı. Yeşil-beyazlı ekip, Mardin deplasmanından puan veya puanlarla ayrılarak üst sıralara doğru yükselişe geçmek istiyor. Takımların 6. hafta mücadelesi öncesindeki puan durumunda Mardin 1969 Spor'un 9, Bodrum FK'nın ise 4 puanı bulunuyor.
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