Sivasspor deplasmanda Antalyaspor'a karşı 3 puanı aldı!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ekenler Beton Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile Ekenler Beton Sivasspor karşı karşıya geldi.

ADO Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor, Ekenler Beton Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada Sivasspor'un gollerini 20. dakikada penaltıdan Kamil Fidan ve 61. dakikada Rey Manaj kaydetti. Antalyaspor'un tek golü ise 38. dakikada Pedrinho'nun attığı golle geldi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti. Antalyaspor ise ligdeki 4. mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı. Sivasspor, karşılaşma öncesinde 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol 1. Lig'de gelecek hafta Antalyaspor, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ekenler Beton Sivasspor ise sahasında Muğlaspor'u konuk edecek.