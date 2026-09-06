Muğlaspor-Vanspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Muğlaspor-Vanspor FK maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında iki takım 6 Eylül Pazar günü Muğla Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede iki ekip de 3 puan için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın yayın kanalları da belli oldu.
Muğlaspor-Vanspor FK maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Muğlaspor ile Vanspor FK karşı karşıya gelecek. İki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından merakla beklenirken, karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu. Futbolseverlerin karşılaşma öncesinde en çok araştırdığı konuların başında "Muğlaspor-Vanspor FK maçı hangi kanalda?" sorusu geliyor. Muğlaspor ile Vanspor FK arasındaki mücadele 6 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Muğlaspor-Vanspor FK maçına dair detaylar A Spor'da...
MUĞLASPOR-VANSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Muğlaspor-Vanspor FK maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
MUĞLASPOR-VANSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN SPORTS 5 ve tabii Spor 7 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUĞLASPOR-VANSPOR FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
MUĞLASPOR-VANSPOR FK MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Melih Aldemir yönetecek.
MUĞLASPOR-VANSPOR FK MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Karşılaşma resmi yayın seçenekleri üzerinden beIN SPORTS 5 ve tabii Spor 7 ekranlarından takip edilebilecek.
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