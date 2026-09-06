Muğlaspor-Vanspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Muğlaspor-Vanspor FK maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında iki takım 6 Eylül Pazar günü Muğla Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede iki ekip de 3 puan için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın yayın kanalları da belli oldu.